◇ラグビー リーグワン第１８節 埼玉 ４５―０ ＢＬ東京（９日、熊谷ラグビー場）

レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、２位の埼玉は６位ＢＬ東京に４５―０の完封勝ち。先発したＳＯ山沢拓也は、この日トップリーグ時代を通じて１００キャップを獲得し、プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（ＰＯＭ）にも輝いた。試合後は「勝って終えられて、すごくホッとしている」と、表情を緩ませた。

見せ場は前半２１分。敵陣での６次攻撃からフッカー坂手淳史が大きくゲインすると、ボールを受けた山沢がＣＴＢ長田智希とのパス交換から抜け出してトライ。強風の中キックでも４本を決め、チームの勝利に貢献した。１日の浦安戦では、ラストプレーで逆転（２４●２７）されて迎えたリーグ最終戦。「チームとしてもすごく、気合が入っていた」という一戦で、司令塔が躍動した。

トップリーグ時代だった２０１６年８月の初キャップから重ねた１００試合。セレモニーでは、３人の愛息にお祝いされた。試合で落ち込むことがあっても、家に帰れば天真爛漫な存在から日々、元気をもらう。「うるさくて大変な時もありますけど…」と笑う山沢は「ラグビーの時間を、少し忘れさせてくれる存在でもあるので」。帰宅後にラグビーボールを持って待っていることもあるが「一緒にやりながら、自分も『こうかな？』とかしたりもするけど。でも本当に、いい意味でいろんなことを忘れさせてくれる存在かな」と微笑む。

３１歳で到達した一つの節目。「簡単に取れたものではないし、たくさん悩んだ時期もありました。いろんな時期を経験して取れたので。あとはこのチームで取れたというのが、自分にとってうれしいこと」。チームはプレーオフ（ＰＯ）で準決勝（３０〜３１日、秩父宮）から戦う２位以上を確定させ、４季ぶりの優勝をかけるＰＯに臨む。山沢は「残りの試合は、相手がどうこうよりは自分たちのチームを表現する機会。そのチャレンジを、みんなでやっていきたい」と見据えた。