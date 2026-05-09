本拠地マリナーズ戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。先制15号ソロを放ち、4打数1安打1打点だった。第5打席の特大ファウルに地元局も興奮した。

村上は初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを捉えた。飛距離380フィート（約115.8メートル）の15号で、ジャッジ（ヤンキース）に並んでメジャートップとなった。

9回の第5打席では、4番手シンプソンの内角変化球をすくいあげた。体を傾けながら、右方向への打球の行方を追う村上。飛距離は十分だったが、惜しくも右に切れてファウルとなった。

この日2発とはならなかったが、ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツネットワーク」は大興奮。実況のジョン・シュリフェン氏は「ムラカミ、ライン際への当たり！ フェアか？ ああ、ファウルだ。フゥ〜」と伝えた。

また、解説のスティーブ・ストーン氏も「ライト線、ギリギリのところ。距離は十分でしたが、方向がわずかに逸れた。高く上がったフライ。失投のスライダーを捉えて、ムネタカは回転をかけようとしたが、ファウルとなった」とコメントしていた。

チームは打ち合いの末、8-12で敗れた。



（THE ANSWER編集部）