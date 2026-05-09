「ファーム・西地区、阪神５−０ソフトバンク」（９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神が完封勝ち。先発の茨木秀俊投手（２１）が７回無失点の快投。序盤からテンポ良く凡打を量産し、五回無死一、二塁のピンチも浅い右飛、見逃し三振、左飛で難なく切り抜けた。打線は相手のミスにも乗じながら効率よく得点を重ねた。

試合後の阪神・平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−茨木は７回無失点の快投。

「この前のね、戸田（ヤクルト戦）といい、今日は丁寧にコースにしっかり投げ切ってたよね。味方のミスもあったけど、全然動じない。丁寧に丁寧に投げてるという感じを受けたよな」

−五回のピンチも落ち着いていた。

「そこがひとつの今日のヤマ場だったけど、しっかり下位打線を抑えて、最後レフトフライか。やはり茨木らしいね、しっかり緩急をつけてたし、変化球の精度も良かったんじゃない？」

−１軍での経験がさらに成長させた。

「もうこれはね、やっぱり１軍で１勝したっていう…自信とまではいかんけど、経験っていうのは非常にね、彼にとって大きい。また１軍で投げたいっていうか、そういう向上心はずっと持って投げてるよね」

−打線ではドラフト２位・谷端（日大）が２安打。

「今日スリーボールから（打ったように）彼は思い切りいいんでね。１打席目に右にうまく打ったっていうところがね、彼の持ち味なんで。ちょっと引っ張りにかかってたところがあったけど、ちょっとずつ良くなってくると思うよ。今までちょっと悪すぎた。やっぱりいろいろ考えすぎたところもあったと思う。吹っ切れたまではいかないけど、ヒットが出ることによってね、気持ちも良くなるやん」