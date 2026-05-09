チェルシーのレジェンドであるジョー・コール氏は、チェルシーはジョゼ・モウリーニョを復帰させるべきだと考えているようだ。



ECL優勝、そして昨夏にはクラブW杯優勝へ導いたエンツォ・マレスカと袂を分かち、今年の1月に後任としてリアム・ロシニアーを指揮官に迎え入れたチェルシー。しかし、ロシニアー体制はわずか107日で終わりを迎え、現在はカラム・マクファーレンが暫定指揮官を務めている。





クラブの崩壊が指摘されるチェルシーの次期指揮官候補にはシャビ・アロンソ、アンドニ・イラオラ、マルコ・シウバといった名前が挙がっているが、今の状況を立て直せるのはモウリーニョしかいないと、ジョー・コール氏は語った。「クラブが今できる最善の策、そして現実的な策は、ジョゼ・モウリーニョを招聘することだ。これが我々にできることだと伝え、あとは彼にクラブの指揮を任せればいい。『私のクラブを再建してくれ。我々は一歩引くから、君がチームを正しい軌道に戻してくれ』と言うだけだ」「彼に長期契約を結ばせ、選手やファンにはただこの過渡期を受け入れるよう伝えろ。ファンにはこう言え。『君たちが望んでいたものを与えた。選手の獲得はジョゼが担当する。すべてはジョゼが仕切っている』と」「そうすれば、ファンも自分たちの立場が分かり、選手たちもチームとしての立場が分かる。あとは放っておけばいい。数年はかかるだろう。だが、3年後にはチェルシーは今よりも健全な状態になっていると確信している。誰もが彼のキャリアは終わったと思っているが、レアル・マドリードが彼に注目しているのには理由がある」（英『THE Sun』より）現在ベンフィカで指揮を執るモウリーニョは2度（2004-2007、2013-2014）チェルシーの監督とを務め、その間プレミアリーグでは3度の優勝を果たしている。ジョー・コール氏は一時代を築いたモウリーニョ政権でプレイしているからこそ、スペシャル・ワンの影響力が今のチェルシーには必要だと考えているようだ。しかし、同氏も指摘しているようにレアル・マドリードもモウリーニョの復帰を画策しており、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、すでに接触を図っているという。クラブW杯優勝から1年もたたないうちに、崩壊まで懸念されるようになったチェルシー。まずはプレミア6連敗の状況から抜け出したいところだが、第36節のリヴァプール戦は勝利できるか。