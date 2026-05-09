PINKY、夫・窪塚洋介の誕生日祝福 家族ショット公開「ビジュアル強すぎ」「飾り付けのセンス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】ダンサーのPINKYが5月8日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の窪塚洋介の誕生日を祝う家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳イケメン俳優の妻「センス抜群」豪華デコレーションで誕生日祝福
PINKYは「Happy 47th birthday，my dearest and best partner」とつづり、5月7日に47歳の誕生日を迎えた夫の窪塚を祝福。テーブルに用意されたバースデーケーキやワインを前に、笑顔を見せる窪塚と娘を交えた家族ショットを披露した。また、黒やゴールドのバルーンでデコレーションされた華やかな光景も公開している。
この投稿に、ファンからは「誕生日おめでとうございます」「おしゃれなバースデー」「ビジュアル強すぎ」「センス抜群」「素敵な家族」「ゴージャス」「幸せがあふれてる」といった声が上がっている。
窪塚は2003年に一般女性と入籍し、同年10月に第1子となる愛流が誕生。2012年に離婚し、2015年12月にPINKYと再婚。2017年6月、PINKYとの間に第2子となるあまとちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆PINKY、夫・窪塚洋介の誕生日を家族で祝福
PINKYは「Happy 47th birthday，my dearest and best partner」とつづり、5月7日に47歳の誕生日を迎えた夫の窪塚を祝福。テーブルに用意されたバースデーケーキやワインを前に、笑顔を見せる窪塚と娘を交えた家族ショットを披露した。また、黒やゴールドのバルーンでデコレーションされた華やかな光景も公開している。
◆窪塚洋介の家族ショットに反響
この投稿に、ファンからは「誕生日おめでとうございます」「おしゃれなバースデー」「ビジュアル強すぎ」「センス抜群」「素敵な家族」「ゴージャス」「幸せがあふれてる」といった声が上がっている。
窪塚は2003年に一般女性と入籍し、同年10月に第1子となる愛流が誕生。2012年に離婚し、2015年12月にPINKYと再婚。2017年6月、PINKYとの間に第2子となるあまとちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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