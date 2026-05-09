「卓球 世界選手権団体戦準決勝 日本３−０ドイツ」（９日、ロンドン）

世界ランク２位の日本女子が同４位のドイツを破り、６大会連続決勝進出を決め、５５年ぶりの金メダルへ王手を掛けた。

第１試合は張本美和（木下グループ）が３−１で勝利した。

第２試合はシングルス世界１１位の早田ひな（日本生命）が、ドイツのエースで同９位のウインターに苦戦。打ち込まれる場面が目立ち、第１セットを１０−１２、第２セットを６−１１で連取された。

それでも第３セットを１１−５で奪い返すと、第４セットを１１−９、第５セットを１１−６で奪って逆転勝ちした。

第３試合は橋本帆乃香（デンソー）が３−０のストレート勝ちで決勝進出を決めた。

団体戦はシングルスで３勝挙げたチームが勝つ方式。日本は予選を３戦全勝で突破した。決勝トーナメントではクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナにともに３−０のストレート勝ちして６連勝で準決勝へ進出。３位決定戦がないため、日本はすでに６大会連続のメダル獲得を決めている。

決勝は中国−ルーマニアの勝者と対戦する。