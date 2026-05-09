【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは体の変化
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、世の中の道理を指す言葉、歴史的な文献の名称、そして体の様子を表す表現という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□う
□□ん
や□□そり
ヒント：肉が落ちて姿が小さくなっていく様子を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せほ」を入れると、次のようになります。
せほう（世法）
せほん（世本）
やせほそり（痩せ細り）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、世の中のルールや慣習を意味する言葉、古代の貴重な文献名、そして身体的な変化を表す言葉を組み合わせました。共通の「せほ」という音が、概念的な教えから歴史的な記録、そして人の姿の状態までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、言葉の奥深さを再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、世の中の道理を指す言葉、歴史的な文献の名称、そして体の様子を表す表現という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□う
□□ん
や□□そり
ヒント：肉が落ちて姿が小さくなっていく様子を思い浮かべてみてください。
↓
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正解：せほ正解は「せほ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せほ」を入れると、次のようになります。
せほう（世法）
せほん（世本）
やせほそり（痩せ細り）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、世の中のルールや慣習を意味する言葉、古代の貴重な文献名、そして身体的な変化を表す言葉を組み合わせました。共通の「せほ」という音が、概念的な教えから歴史的な記録、そして人の姿の状態までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、言葉の奥深さを再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)