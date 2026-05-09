【KCON JAPAN】DXTEEN、TXTデビュー曲をカバー 胸キュンソング「両片想い」Korean Ver.も
グローバルボーイズグループ・DXTEENが、千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。
【写真】レッドカーペットでは…ピンク衣装がかわいいDXTEEN
DXTEENは、『KCON JAPAN 2026』で4年連続出演を果たし、毎年KCONで披露するカバーパフォーマンスが話題を集めている。今年はTOMORROW X TOGETHERのデビュー曲「CROWN」を初カバー。爽やかさとエネルギッシュさを兼ね備えたステージで、会場の期待感を一気に高めた。
MCでは、メンバーそれぞれがステージへの想いや近況を語った。リーダーの谷口太一は「今日は特別にTOMORROW X TOGETHER先輩のデビュー曲『CROWN』を披露させていただきました！みなさん、DXTEEN ver.どうでしたか？」と呼びかけ、田中笑太郎は「本当に尊敬している先輩の楽曲なので、練習している時からずっとワクワクしていて、今日みなさんにお見せすることができてうれしかったです！」とコメント。さらに平本健は、「ちょうど1年前、このKCONのステージでデビュー2周年をみなさんとお祝いしたんですけど、なんと明後日（5月10日）にはデビュー3周年を迎えます！」と報告。平本が「デビュー3周年も、7月のカムバックも控えていますので、みなさん一緒に盛り上がっていきましょう！」と呼びかけると、TikTok総再生回数1億回超えで話題を集める胸キュンソング「両片想い」のKorean Ver.を披露した。ピンクの衣装をまとったメンバーたちは、透き通るような魅力が際立つ洗練されたステージで、会場に集まったKCONersを魅了した。
世界中のK-POPファンが集結する本イベントで、DXTEENはカバーステージとオリジナル楽曲の両面で存在感を発揮。グローバルな舞台で着実な成長を見せつけ、さらなる飛躍を期待させるステージとなった。
【写真】レッドカーペットでは…ピンク衣装がかわいいDXTEEN
DXTEENは、『KCON JAPAN 2026』で4年連続出演を果たし、毎年KCONで披露するカバーパフォーマンスが話題を集めている。今年はTOMORROW X TOGETHERのデビュー曲「CROWN」を初カバー。爽やかさとエネルギッシュさを兼ね備えたステージで、会場の期待感を一気に高めた。
世界中のK-POPファンが集結する本イベントで、DXTEENはカバーステージとオリジナル楽曲の両面で存在感を発揮。グローバルな舞台で着実な成長を見せつけ、さらなる飛躍を期待させるステージとなった。