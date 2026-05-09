ダイコク電機のグループ会社であるDAXELは、公式YouTubeチャンネルにて、オリジナルキャラクターによるミニラジオ番組「＃だくせる放送部」をスタートした。

DAXELオリジナルキャラクター。左からレイちゃん、ニコ＆ハレ(マスコット)、ニオちゃん

■「＃だくせる放送部」について

本番組は、DAXELのオリジナルキャラクター「レイちゃん」「ニオちゃん」「ニコ＆ハレ」の4キャラクターが登場し、日常的な話題を中心に、ゆるやかな雰囲気でトークを展開する

ここでしか聞けないキャラクター同士の掛け合いや、制作の裏話、パチスロトークなど、DAXELらしさが感じられる話題で、気軽に楽しめる構成となっている。

■「＃だくせる放送部」概要

配信媒体：YouTube(DAXEL公式チャンネル)

更新日時：毎週水曜日12時更新

感想・応援コメントは公式X(＠daxel_kouhou)にて。