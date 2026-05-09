DAXEL、オリジナルキャラクターによるミニラジオ番組「#だくせる放送部」をYouTubeでスタート
ダイコク電機のグループ会社であるDAXELは、公式YouTubeチャンネルにて、オリジナルキャラクターによるミニラジオ番組「＃だくせる放送部」をスタートした。
DAXELオリジナルキャラクター。左からレイちゃん、ニコ＆ハレ(マスコット)、ニオちゃん
■「＃だくせる放送部」について
本番組は、DAXELのオリジナルキャラクター「レイちゃん」「ニオちゃん」「ニコ＆ハレ」の4キャラクターが登場し、日常的な話題を中心に、ゆるやかな雰囲気でトークを展開する
ここでしか聞けないキャラクター同士の掛け合いや、制作の裏話、パチスロトークなど、DAXELらしさが感じられる話題で、気軽に楽しめる構成となっている。
■「＃だくせる放送部」概要
配信媒体：YouTube(DAXEL公式チャンネル)
更新日時：毎週水曜日12時更新
感想・応援コメントは公式X(＠daxel_kouhou)にて。
DAXELオリジナルキャラクター。左からレイちゃん、ニコ＆ハレ(マスコット)、ニオちゃん
■「＃だくせる放送部」について
本番組は、DAXELのオリジナルキャラクター「レイちゃん」「ニオちゃん」「ニコ＆ハレ」の4キャラクターが登場し、日常的な話題を中心に、ゆるやかな雰囲気でトークを展開する
ここでしか聞けないキャラクター同士の掛け合いや、制作の裏話、パチスロトークなど、DAXELらしさが感じられる話題で、気軽に楽しめる構成となっている。
■「＃だくせる放送部」概要
配信媒体：YouTube(DAXEL公式チャンネル)
更新日時：毎週水曜日12時更新
感想・応援コメントは公式X(＠daxel_kouhou)にて。