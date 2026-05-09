巨人の佐々木俊輔外野手（26）が9日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。うれしそうに母の職業を明かした。

放送翌日の10日が「母の日」とあって、この日のテーマは「すごいぞ母ちゃん」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された佐々木は「中学のチームのやつらとかで年末集まってるんですけど、自分が先に一人で店とかに来ても“お前、母ちゃんは？”みたいな。自分（佐々木）のお母さんに会うために来てるやつらもいます」と苦笑いまじりに明かした。

巨人の現役選手よりも人気者の母ちゃん…？それは凄い！

佐々木は「職業柄的に…保育士してるんで。買い物とか、ちっちゃい時、一緒に行った時に。ショッピングモールとかで迷子のちっちゃい子いるじゃないですか。そうすると、すぐ駆け寄っちゃうんで。泣いてるじゃないですか。すぐ近寄って抱っこして（その子の保護者を）探し始めちゃうんで。買い物が一回中断しながら…探してますね」と面倒見が良く、優しい母についてうれしそうに明かした。

辻岡アナが「頼もしいですね！」と声を上げると、佐々木はひときわ笑顔だった。