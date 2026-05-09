俳優・中村雅俊（75）を父に、4月28日に死去した俳優の五十嵐淳子さんを母に持つモデルの中村里砂（36）が9日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。生活の変化について言及し、感謝の思いをつづった。

「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と変化を明かし、「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と感謝の思いをつづった。

今月2日に、父が所属するノースプロダクションの公式サイトで母・淳子さんの急逝が伝えらえた。同サイトでは「日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました」と報告。「ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と感謝もつづった。

里砂は発表を受け、自身のXで「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました」と報告。「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております。ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます。中村里砂」と心境をつづっていた。