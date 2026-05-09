Offo tokyo、初のデジタルアルバム『Deja-vu』リリース決定。表題曲を6月に先行配信
Offo tokyoが6月17日（水）に初のデジタルアルバム『Deja-vu』（ヨミ：デジャヴ）をリリースすることを発表した。さらにアルバムリリースに先駆け、新曲「Deja-vu」の先行配信も6月3日（水）よりスタートする。
本作は、インディーズ時代の楽曲からドラマエンディングテーマに起用されたメジャーデビュー楽曲「Your Song」、TOYOTA「みんなのトヨタグラム」WEB CM起用楽曲「TYT」など、Offo tokyoがこれまでリリースしてきた全曲と新曲の合計24曲を収録。新曲はメンバーそれぞれが制作を手掛けている。
また、アルバムリリース決定の報とあわせ「Deja-vu」のティザー映像も公開された。
Offo tokyoはアルバムリリース後の6月から全国5都市でのワンマンライブツアーを開催する。チケットは現在一般販売中。
■先行配信シングル「Deja-vu」（ヨミ：デジャヴ）
2026年6月3日（水）配信スタート
作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：宮野弦士 / Shota Kaya
■1st Digital Album『Deja-vu』
2026年6月17日（水）配信スタート
収録内容
Deja-vu （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：宮野弦士 / Shota Kaya）
TYT （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
シンデレラ （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Rainy Day （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) /Shota Kaya）
哀とアイスブルー （作詞：Hiira / Shota Kaya 作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Day Drip （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) /Shota Kaya）
さよなら、一生。 （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Saturday Night （作詞・作曲・編曲：Seiya Ozaki）
Your Song （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya）
COCO TOKYO （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：Shu Inui(ONEly Inc.) / Shota Kaya）
Our Life (feat. Swagcky) （作詞：Hiira / Swagcky 作曲：Hiira / Swagcky / Sho “Oga” Takahashi 編曲：Swagcky / Sho “Oga” Takahashi / Kemlin）
308 （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Beautiful Life （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Believe In Billy （作曲・編曲：Shota Kaya）
Mermaid -Never Ending Summer- （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
世界は今宵を待っている （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
イカサマ （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Dreamland （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya）
Lemon & Love Song （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya）
iiima （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲： Shota Kaya）
Modern Romance （作詞：Hiira, Shota Kaya 作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Weekend （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
shiro （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)）
Paradise （作詞・作曲・編曲：Shota Kaya）
＜Offo tokyo One man Tour 2026＞
2026年6月20日（土）名古屋・ell fits all
2026年6月21 日（日）大阪・yogibo HOLLYMOUNTAIN
2026年6月27日（土）福岡・Queblick
2026年7月5日（日）札幌・SOUND CRUE
2026年7月18日（土）渋谷・CLUB QUATTRO
チケット一般発売中
