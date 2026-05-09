通りすがりの小学生たちがお散歩中のゴールデンレトリバーさんのほうを見ながら、お話していることに気付いた飼い主さん。何気なく会話の内容を聞いてみると…。

微笑ましい会話内容と、まさかの結末は記事執筆時点で81万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：通りすがりの小学生男子が『散歩中の大型犬』を見た結果→会話が聞こえてきて…『まさかの内容』】

散歩中の大型犬→通りすがりの小学生たちの会話が聞こえてきて…

Xアカウント『@piquehaha』に投稿されたのは、お散歩中に遭遇した微笑ましいエピソード。

この日も飼い主さんと共にのんびりお散歩を楽しんでいたというゴールデンレトリバー「ピケ」くん。

まさかの結末が話題に

すると通りすがりの小学生男子たちが、少し離れた場所からピケくんの様子を見つめていたのだそう。何気なくその会話の内容を聞いてみると…。

『あれってゴールデンじゃね？』『ちがうよ！』『ゴールデンレトリバーはもっと大きいよ！あれは………』

紛うことなきゴールデンレトリバーであるピケくんですが、微笑ましくその会話の行方を見守っていると…。

『人を助けたりする犬だよ！』という想定外の結末を迎えることとなった模様。

こころなしか『そんな大層なものでは…』なんて言いたげな表情を浮かべたピケくんの表情も相まって、微笑ましくもクスッと笑える光景が誕生することとなったようです。

確かに、その可愛さで日々飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にしているピケくん。『人を助ける犬』という見解はあながち間違っていないかもしれませんね！

この投稿には「存在するだけでたくさんの人を助けてるから正解」「居るだけで場を和ませるんだから人助けしてる！」「背筋が伸びてますね」「虚無になっちゃってるｗ」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊な男の子の日常

2020年9月21日生まれのピケくんは、とっても元気いっぱいで食べるのが大好きな男の子。苦手な食べ物がないところが自慢のひとつ。ボールやフリスビー、ワンプロも大好きでその日常は賑やかで愛情に溢れたもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすピケくんのお姿は日々多くのユーザーにゴールデンレトリバーの魅力を余すこと無く発信されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@piquehaha」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。