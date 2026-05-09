男性が嫌いなワンコが、おじいちゃんに会ったら…？ワンコのまさかの行動と、愛にあふれた光景が話題になっています。

【動画：おじいちゃんと『男性嫌いな犬』を会わせてみた結果→『嫌がるかな』と思いきや…想定外すぎる『まさかの光景』】

男性嫌いのワンコがおじいちゃんに会ったら…

TikTokアカウント「nui_no_ashiato」に投稿されたのは、チワワの「ぬい」ちゃんがおじいちゃんのお家に遊びに行った時の様子です。ぬいちゃんは男性が嫌いとのことなので、おじいちゃんに会っても近づくことを嫌がるかと思いきや…？

なんとぬいちゃんは座っているおじいちゃんの肩にお手々をついて立ち上がり、頭をペロペロと舐め始めたとか！まるでアイスやキャンディを味わうかのように、おじいちゃんの頭を夢中で舐めまくるぬいちゃん。想定外のスキンシップに、ご家族は思わず声を出して笑ってしまったそう。

スキンシップが止まらない！？

おじいちゃんが床やソファに寝転んでくつろいでいる間も、ぬいちゃんのペロペロ攻撃は止まりません。ひたすら頭をペロペロと舐め続けていて、嬉しそうにしっぽを振っている場面もあったとか。どうやら男性嫌いなぬいちゃんも、おじいちゃんだけは大好きのようです。

そしておじいちゃんもそんなぬいちゃんのことを可愛く思っているようで、しつこいスキンシップも拒否せずに、黙って愛を受け止め続けていたそう。おじいちゃんが優しいから、ぬいちゃんも全力で愛を伝えたくなるのかもしれませんね。

孫のように甘える姿が愛おしい

なんでもぬいちゃんがおじいちゃんに会うと頭をペロペロ舐めるのは、いつものことなのだとか。そして毎回おじいちゃんにベッタリになり、たっぷり頭を舐めて満足した後もそばを離れないそうです。

おじいちゃんにぴとっと寄り添って撫でてもらったり、お膝の上で抱っこしてもらったり…。ぬいちゃんが幸せそうなお顔で甘えている姿は、なんだか本当の孫のようで愛おしいです。これからもぬいちゃんがおじいちゃんのお家を訪れる度に、愛にあふれた光景が見られることでしょう。

この投稿には「あははｗ美味しそうやん」といったコメントが寄せられ、ぬいちゃんの想定外のスキンシップに爆笑する人が続出することとなりました。

ぬいちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「nui_no_ashiato」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nui_no_ashiato」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。