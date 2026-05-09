音楽グループ「米米ＣＬＵＢ」の石井竜也（６６）が９日、東京・代々木公園で行われた「第２６回タイフェスティバル」に出席。現地のアイドルグループ「ＢＮＫ４８」とコラボパフォーマンスを披露した。

ＢＮＫ４８のプロデューサーが米米ＣＬＵＢの名曲「君がいるだけで」に感銘を受け、コラボに発展。３月２７日にはタッグを組んだ同曲のＭＶが公開された。

勢いそのままに同イベントに出演した石井は「降ってわいたような話でここまできちゃった」と笑顔。イベントの熱気に「すごいにぎわっててビックリ。こんなにすごいと思わなかったので、今日来て驚きました」と目を見開いた。

ＢＮＫ４８とのコラボについては「とんでもないところからお金もらっちゃったな。大人の話になるけど」と大笑い。ＭＶも好評のようで「これ下手すると元（原曲のＭＶ）超えるぞってくらい盛り上がってて、困ったなってくらい。普通の『君がいるだけで』をアジア圏で歌っても、『ＢＮＫの方歌ってくれ』て言われると困っちゃうな」と頭をかき「でも、うれしいですね。まだ『浪漫飛行』とかもありますから。タイで米米の頃のまだ生き残ってる曲が盛り上がってくれたら、うれしいなとは思いますね」と語った。