「外見重視、絶対に年下」アイドル出身韓国俳優、結婚相手の条件を赤裸々告白！年下女優と熱愛の過去

ボーイズグループMBLAQ出身の俳優イ・ジュンが、結婚相談所を訪れ、相手の条件を赤裸々に公開した。

去る5月8日、YouTubeチャンネル「Workman」には、「僕…結婚します…！！！|ワークマン|イ・ジュン」というタイトルの動画が公開された。

【写真】イ・ジュン、年下女優と3年公開恋愛

この日、イ・ジュンは結婚相談所を訪れ、婚活アドバイザーの仕事を体験する様子が捉えられた。

イ・ジュンは、ほかの人の相談に乗る前に、まず自らカウンセリングを受けた。プロフィールを作成していた彼は、想像以上に細かい項目に「すごくディテールにこだわっている」と感嘆。

職業欄に「芸能人」と記した彼は、「芸能人は好まれない気がする」として、「いつ落ちぶれるか分からないからだ」と心配した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Workman」）イ・ジュン

希望する相手の条件を選択する項目で、イ・ジュンは「1番重要なのは性格」と即座にチェック。アドバイザーが「外見ではなく、性格が1位？」と驚くと、彼は「結婚するのに、外見？よく分からない。外見（に惹かれているのは）一瞬だと思う」と明かした。

これに対し、アドバイザーは「相談所では、性格より外見が重要だ。プロフィールをお見せするときは、まずこうやってお見せする」として、「写真が通らなければ、その方が何を好きで、内面がどうなのかは重要ではなくなる」と説明。これに動揺したイ・ジュンは、すぐさま外見を最優先する方向に変更し、笑いを誘った。

続けて、彼は、「職業はまったく関係ない。学歴も重要ではない。宗教も関係ない。年下でさえあればいい」と迷いなく書き込んだ。

なお、イ・ジュンは2020年、1歳年下の女優チョン・ソミンと3年の交際の末に破局した。