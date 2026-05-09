◆卓球 世界選手権団体戦 第１２日（９日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同４位のドイツを３―０で退け、１０日の決勝進出。１４年から６大会連続の銀メダル以上が確定し、１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得に王手をかけた。

この日も日本代表は、１７歳の張本が発案した全員でピースを逆さにする「ギャルピース」のポーズを披露して入場。３日のリーグ戦では３―１で倒したドイツに対し、日本は第１試合で張本が４３歳の大ベテラン、ハン・インを３―１で下して２６歳差対決を制した。第２試合では早田がウィンターに先に２ゲームを失う展開。しかし、焦るそぶりは一切見せず、ここから反撃。３連続でゲームを奪い、３―２で勝利した。第３試合のカットマン・橋本は２連続先取で勢いにのり、そのまま３―０で決めた。

１００周年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、日本は開幕７連勝だ。決勝Ｔのシードを決めるリーグ戦で日本は、イングランド、フランス、ドイツに３連勝し、組１位突破で第２シードを獲得。決勝Ｔでもクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナに１ゲームも落とさず、盤石な勝ち上がりを見せ、６大会連続のメダルを確定させてきた。

７連覇を狙う世界チームランク１位の中国はこの後、同７位のルーマニアとの準決勝を控える。５大会連続銀メダルの日本だが、５５年ぶりの頂点まであと１勝。悔しさをぶつけ、新たな歴史の扉を開く。