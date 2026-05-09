◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦準決勝 日本3−0ドイツ(9日、イギリス・ロンドン)

日本がドイツを破り、決勝進出を決めました。

シングルスで先に3勝した方が勝利の団体戦。1番手は張本美和選手(世界ランク5位)が、ハン・イン選手(世界ランク19位)と対戦。カットマンであるハン・イン選手の第1ゲームは落としたものの、第2ゲームは接戦の中、デュースを制し奪い返します。粘り強くポイントを重ね、第3ゲーム、第4ゲームも奪い3−1（5−11、12−10、11−3、11−8）。逆転勝利で日本が先に1勝を挙げます。

2戦目には、早田ひな選手(世界ランク11位)がサビーネ・ウィンター選手(世界ランク9位)との対戦。第1ゲーム、第2ゲームを落としあとがなくなるも、第3ゲーム、第4ゲームを連取。最終第5ゲームでは、鋭いバックハンドでポイントを奪いリード。3−2（10−12、6−11、11−5、11−9、11−6）の大逆転勝利で、日本が2勝目を挙げます。

あと1勝となった3戦目は、橋本帆乃香選手(世界ランク15位)とニーナ・ミッテルハム選手(世界ランク55位)の対戦。第1ゲームから主導権を握ると、安定した試合運びで3−0（11−8、11−5、11−5）のストレート勝利。決勝進出を決めました。

日本の決勝の相手は中国かルーマニアの勝者と対戦します。

▽今大会の女子日本成績

〈グループリーグ〉

2日 第1戦 ○ 3−0 イングランド

2日 第2戦 ○ 3−1 フランス

3日 第3戦 ○ 3−1 ドイツ

〈トーナメント〉5日 1回戦 ○ 3−0 クロアチア6日 2回戦 ○ 3−0 ルクセンブルク8日 準々決勝 ○ 3−0 ウクライナ9日 準決勝 ○ 3−0 ドイツ