■卓球世界選手権 女子団体戦 準決勝 日本 3−0 ドイツ（日本時間9日、英・ロンドン）

日本女子（世界ランク2位）は、3−0でドイツ（同4位）を下し、6大会連続の決勝進出を決めた。日本は張本美和（17、木下グループ）、早田ひな（25、日本生命）、橋本帆乃香（27、デンソー）の布陣で臨んだ。

試合はシングルスのみ行われ、先に3勝したチームが勝利となる団体戦。トップバッターを任されたの張本はここまで8連勝と勢いに乗りたいところだったが、ハン・イン（43）に5ー11で1ゲーム目を先取された。しかし、その後は落ち着いて得点を重ね3ゲームを連取し、まずは日本に1勝をもたらした。

つづく2番手の早田は世界ランク9位のサビーネ・ウィンター（33）との対戦となった。序盤で早田がリードしたが、逆転を許し10ー12で先制を許した。ゲームカウント0ー2を追い込まれた早田だったが、そこから3ゲームを連取し、大逆転勝利で日本は2勝目を挙げた。

3番手でまわってきた橋本は2ゲームを連取し、勢いに乗ると第3ゲームは開始から6連続ポイントをあげて一気に突き放した。橋本は圧巻のプレーでストレート勝ち。これで日本は6大会連続の決勝進出を決め、55年ぶりの金メダル獲得へあと1勝とした。



【第1試合】

張本 3ー1 ハン

【第2試合】

早田 3ー2 ウインター

【第3試合】

橋本 3ー0 ミッテルハム