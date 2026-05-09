【交際NG！8歳上の女上司】「家族を養う」意味を理解し実践できたとき…＜第17話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第17話 彼女に会うときは、あなたが一人前になったとき
【編集部コメント】
ソウスケさんが一人で家族を支える自信ができたとき、リカコさんは彼女に会っても反対する理由はないと思ったのでしょう。それくらい、ソウスケさんを中心として二人の交際を見ることができている証拠なのではないでしょうか。ようやく向き合えた親子はしっかりと話し合い、ソウスケさんの目つきも少し変わった気がします。頑張れ！ ソウスケさん！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第17話 彼女に会うときは、あなたが一人前になったとき
【編集部コメント】
ソウスケさんが一人で家族を支える自信ができたとき、リカコさんは彼女に会っても反対する理由はないと思ったのでしょう。それくらい、ソウスケさんを中心として二人の交際を見ることができている証拠なのではないでしょうか。ようやく向き合えた親子はしっかりと話し合い、ソウスケさんの目つきも少し変わった気がします。頑張れ！ ソウスケさん！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙