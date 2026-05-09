【KCON JAPAN】NiziU、肌見せバランスが絶妙なヘルシーコーデ披露
9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【ソロカット】それぞれのかわいさ輝く！NiziUメンバーたち
NiziUは、肌見せバランスが絶妙なヘルシーコーデを着こなし。ルーズソックスやロングブーツでハイティーン感を強調した。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロカット】それぞれのかわいさ輝く！NiziUメンバーたち
NiziUは、肌見せバランスが絶妙なヘルシーコーデを着こなし。ルーズソックスやロングブーツでハイティーン感を強調した。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。