スピラ・スピカ、6月3日発売11th Single「ちゅーんあっぷ☆」のカップリング曲に、wacciのボーカル＆ギター・橋口洋平氏による提供楽曲「よくばり」の収録が決定！

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2018年のデビューより数多くのTVアニメ主題歌やCM、キャラクター、サッカー等、様々なテーマソングを担当。2022年にはTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 1のオープニングテーマ「燦々デイズ」を担当し、全世界3,000万ストリーミングを突破。ラジオDJや雑誌連載、NHK Eテレ「The Wakey Show」ウェイキー役のスーツアクターなど歌以外の活躍の場も拡げている、持ち前の太陽のような明るさで、聴く人の心に寄り添い勇気づける楽曲や、その楽しさとハッピーが溢れるライブが話題となっているスピラ・スピカ。

6月3日発売 11th Single「ちゅーんあっぷ☆」のカップリング曲に、wacciのボーカル＆ギター・橋口洋平氏による提供楽曲「よくばり」の収録が決定した。

新曲「よくばり」は、聞く人全ての「暮らし」の中にそっと入り込んでいけるようなPopsを作るべく結成したバンド、wacciのボーカル＆ギター・橋口洋平氏の提供楽曲。さらに、本楽曲のアレンジ・演奏もwacciのメンバーが担当している。

この楽曲は、それぞれの夢に向かって歩きながらも、大切な人との恋をあきらめたくない、そんな切実で前向きな気持ちが描かれた、七夕ラブソングとなっており、離れていても想い続ける強さと、再び会える日を願う心を、そっと後押ししてくれる一曲に仕上がっています。夢と恋、どちらも手放さずにいたい人、遠距離やすれ違いの中でも「つながっている」と信じたい人にぜひ聴いてほしい、スピラ・スピカの新たな恋愛ソングとなっている。

橋口洋平氏からは「いつものパワフルで、元気を届けてくれる幹葉ちゃんとは少し違った、包み込むような、諭すような歌声が本当に素晴らしく、改めてその歌唱力に感服しました。長い付き合いになってきましたが、幹葉ちゃんに歌を作れたこと、とても光栄に思います。七夕をテーマにした、あたたかくも大人なラブソングになっている気がします。是非お聞きください。」と、コメントが到着している。

11th Single「ちゅーんあっぷ☆」の商品情報や特典情報は、スピラ・スピカのオフィシャルサイトにて公開されているので、ぜひチェックしてほしい。

＜橋口洋平 コメント＞

いつものパワフルで、元気を届けてくれる幹葉ちゃんとは少し違った、包み込むような、諭すような歌声が本当に素晴らしく、改めてその歌唱力に感服しました。

長い付き合いになってきましたが、幹葉ちゃんに歌を作れたこと、とても光栄に思います。

七夕をテーマにした、あたたかくも大人なラブソングになっている気がします。

是非お聞きください。

橋口洋平（wacci）

●リリース情報

11th Single

「ちゅーんあっぷ☆」

6月3日発売

CD予約ストア一覧

https://spiraspica.lnk.to/TuneUp_PKG

先行配信中

配信リンクはこちら

https://spiraspica.lnk.to/TuneUp

【通常盤・初回仕様（CD only）】



品番：VVCL-2917

価格：￥1,320（税込）

＜CD＞

1.ちゅーんあっぷ☆（TVアニメ「黒猫と魔女の教室」EDテーマ）

作詞：幹葉 作曲・編曲：重永亮介

2.よくばり

作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基

3.ちゅーんあっぷ☆ -Instrumental-

【期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：VVCL-2918〜9

価格：￥2,420（税込）

※初回仕様：「黒猫と魔女の教室」アニメ描き下ろしアナザージャケット封入

＜CD＞

1.ちゅーんあっぷ☆（TVアニメ「黒猫と魔女の教室」EDテーマ）

作詞：幹葉 作曲・編曲：重永亮介

2.よくばり

作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基

3.ちゅーんあっぷ☆ -TV ver.-

＜Blu-ray＞

1.ちゅーんあっぷ☆ Music Video

2.ちゅーんあっぷ☆ One-take Video

初回仕様（共通封入）：応募はがき

●ライブ情報

スピラ・スピカ 8th Anniversary Release One-Man Live 「ちゅーんあっぷ☆」

2026年8月8日(土)

場所：Spotify O-WEST

開場 16:15 / 開演 17:00

料金: チケット：スタンディング6,800円(税込)

問い合わせ: HOT STUFF PROMOTION TEL:050-5211-6077

●作品情報

TVアニメ「黒猫と魔女の教室」

＜あらすじ＞

「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。

秘密の師弟関係が結ばれた！！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?

【スタッフ】

原作：金田陽介(講談社「マガジンポケット」連載)

監督：龍輪直征

シリーズ構成：後藤みどり

キャラクターデザイン：小野田貴之

クリーチャーデザイン：新妻大輔

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：相原彩子

3DCG：ライデンフィルム

撮影監督：室塚勇伎

編集：エディッツ

音響監督：田中亮

音響効果：風間結花

音響制作：ソニルード

音楽 ：R・O・N

アニメーション制作：ライデンフィルム

【キャスト】

スピカ・ヴァルゴ：本渡楓

クロード・シリウス：島粼信長

アリア・アクエリアス：和泉風花

メロウ・パイシーズ：鈴木みのり

ユゥ・アリーズ：橘杏咲

イオ・トーラス：白石晴香

カストル・ジェミニ： 上村祐翔

ポルックス・ジェミニ：長谷川玲奈

タルフ・キャンサー：石毛翔弥

レオ・レグルス：ファイルーズあい

アストレア・ライブラ：大野智敬

ハナ・サソリジョウ：渡谷美帆

キロン・サジタリアス・アラディア：浦和希

カペラ・カプリコーン：櫻井みゆき

原作情報

『黒猫と魔女の教室』(講談社「マガジンポケット」連載)

著者：金田陽介

単行本：1〜14巻まで好評発売中。最新第14巻3月9日発売

©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「黒猫と魔女の教室」公式サイト

https://witch-classroom.com/

スピラ・スピカ オフィシャルサイト

https://spiraspica.com