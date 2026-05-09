セカオワNakajinソロプロジェクト、4作目となるシングルはグラミー受賞クリエイターらとコラボ

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2024年に本格始動した、SEKAI NO OWARIのNakajinによるソロプロジェクト。5月15日に、4作目となる最新シングル「See U Soon」がデジタルリリースされる。

※画像は「See U Soon」ジャケット写真

■Nakajinのあらたなフェーズを提示する一曲に

本作は、RihannaやDua Lipaの作品でグラミー受賞歴を持つ、LA拠点のプロデューサー／ソングライター、Skylar Monesと、EDMシーンで数々のヒット曲のトップラインを手がけるElle Veeを迎えたコラボレーション楽曲。グローバルなクリエイターとの共鳴によって生まれた、Nakajinのあらたなフェーズを提示する一曲となっている。

楽曲は、「追う／逃げる」というスリリングな関係性を軸に、理屈では説明できない化学反応のような強い引力で惹かれ合う2人の姿を描写。疾走感あふれるダンス／EDMサウンドは、緊張感と高揚感が交錯するドラマチックな世界観を構築している。

またジャケットアートは、ゲームの中で再会する恋人をコンセプトに制作。テレパシーのような感覚で互いの存在を感じ取りながらネオンの街を駆け抜けるビジュアルが、「See U Soon＝またすぐ会える」というタイトルの持つ意味とスピード感を鮮やかに体現している。

SEKAI NO OWARIとして数々のヒット作品や大規模ライブを成功に導いてきたNakajinは、ソロプロジェクトにおいてもそのクリエイティビティを拡張。国内外のアーティストとのコラボレーションを通じてさらに進化を遂げるその表現と今後の展開に、大きな期待が寄せられている。

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

Nakajin, Elle Vee

DIGITAL SINGLE 「See U Soon」

https://nakajin.lnk.to/seeusoonPR



■関連リンク

Nakajin OFFICIAL SITE

https://nakajin-official.com

SEKAI NO OWARI OFFICIAL SITE

https://sekainoowari.jp/