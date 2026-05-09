贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、長年愛され続けるビスケット缶。シンプルだからこそ感じる優しい味わいと、どこか懐かしいおいしさに注目です。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】上品なブルーの缶が目印

資生堂パーラー「花椿ビスケット24枚入」

今回手に取ったのは、「花椿ビスケット24枚入」。昭和初期から愛され続けている、資生堂パーラーを代表する焼き菓子です。

・「花椿ビスケット24枚入」￥2700（資生堂パーラー）

●まずはパッケージをチェック！

最初に目を引くのが、花椿模様があしらわれた上品なブルーの缶。資生堂パーラーらしいクラシカルなデザインで、シンプルなのに存在感があって、食べ終わったあとも小物入れとして使いたくなるかわいさです。

こんがりとした“花椿の焼き印”に思わずうっとり

フタをあけると、ビスケットがきれいに整列。ひとつひとつに花椿の焼き印が押されていて、その素朴なかわいらしさにも心をつかまれました。

こんがり焼き色がついた姿に、思わず手が伸びます。

サクッと軽やか。優しい甘さにほっとする

それでは、さっそく実食タイム！

見た目からは、ほろっと崩れるような食感を想像していたのですが、実際に食べてみると意外にも“サクッ”と軽やか。ほどよい歯ごたえがあり、甘くて香ばしい風味があとを引きます。

最近は個性的なフレーバーのクッキー缶も増えていますが、このビスケットには“王道”ならではの安心感が。どこか、お母さんがつくってくれたおやつのような、やさしく懐かしい味わいを感じます。

厚みがあるので、1枚でもしっかり満足感があるのもうれしいポイント。それでいて甘さはひかえめだから、ついもう1枚…と食べたくなってしまいます。

シンプルなお菓子ほどごまかしがきかないものですが、このビスケットは素材のおいしさがまっすぐ伝わってくる印象。派手さはないのに、「やっぱりこういうクッキーが好きだな…」と思わせてくれる魅力があります。

今回はハーブティーと合わせましたが、香りのある飲み物ともぶつからず、やさしく寄り添ってくれるようなおいしさ。個人的には、牛乳にひたして食べても絶対おいしい…！ と思いました。

世代を問わず愛される理由が、ひと口食べるとよくわかるビスケット。気取らないのに特別感がある、そんなひと品です。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください