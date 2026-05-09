サントリーと大阪Ｂが先勝！ どちらもストレートでRS上位の強さ見せつける

9日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ セミファイナルのGAME1がAsueアリーナ大阪で行われた。

チャンピオンシップの戦いへと進んでいるSVリーグ男子。セミファイナルでは、クォーターファイナルで2連勝を収めたレギュラーシーズン（RS）3位のジェイテクトSTINGS愛知と4位のウルフドッグス名古屋が、シードである1位のサントリーサンバーズ大阪と2位の大阪ブルテオンと対戦した。

RS優勝チームのサントリーはWD名古屋をホームに迎えると、第1セットで25-12という圧倒的な差をつける。そのまま第2、第3セットも奪い切り、ストレート勝利でファイナル進出へ王手をかけた。

一方、RS準優勝の大阪Ｂは昨シーズンのセミファイナルで敗れたSTINGS愛知戦。こちらも安定感を見せつけストレートで勝利を収め、ファイナル進出へあと1勝とした。

セミファイナルのGAME2は10日（日）、両試合とも引き続きAsueアリーナ大阪で行われる。

■大同生命SVリーグ男子 チャンピオンシップ セミファイナル GAME1結果



サントリーサンバーズ大阪 3-0 ウルフドッグス名古屋

（25-12、25-22、25-18）



大阪ブルテオン 3-0 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-19、25-19、25-22）