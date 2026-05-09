そばに居るはずだと思っていた幼い娘が、見当たらない！

【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…

20年ほど前、Sさん（投稿時：埼玉県在住・50代女性）は商業施設でパニックになっていた。

店の中をどれだけ探し回っても、娘は見つからなくて......。

＜Sさんからのおたより＞

あの時はありがとう。そう伝えられる機会を待っていました。

何年も、何年も、感謝の気持ちが消えず、また、直接、ありがとうを言うこともできず、モヤモヤしていました。

感謝の言葉をつたえたい相手の、顔も名前もわかりません。わかっているのは、お子さん連れの女性ということだけ。

わたしが感謝を伝えたいのはその女性と地域のたくさんの方々、そして、お巡りさんです。

近くにいると思い込んでいたら

あれは、今もう大人になった娘が幼稚園の年中さんの時のできごとです。

わたしたち家族は電車で3駅先の駅商業施設におでかけしていました。

家族4人でゲームコーナーに入って当時流行っていたアーケードゲームで遊んだり、いろんな売り場をみてまわったりしていました。

そして、オモチャコーナー。特に何を買うわけでもなく、「あんなオモチャあるね、こんなオモチャあるね」とごくごく普通に楽しんで売り場をみていました。

たまたま、家族それぞれのみたいオモチャがちがったので、家族4人、バラバラで売り場をみていました。バラバラだけど、近くにいると思いこんでいました。

そろそろ、売り場も見尽くしたのでさあ、帰ろうと、家族を迎えにまわったその時です。娘がいない。

てっきり息子と一緒だとばかり思っていたわたしは、慌てました。

息子に「一緒じゃないの？」と尋ねると、「一緒じゃない」とあっさり。

え？ じゃあどこに？

駅から来たおじいさんが

きっと違う売り場にいるんだ。そう信じてお店じゅうを探してまわりました。

いない。

頭が真っ白になりました！

そうだ、迷子の呼び出し。呼び出ししてもらおう。

店内放送をお願いするためにサービスセンターへ向かいました。

店内に流れる迷子の放送。

しかし、全く見つかりませんでした。

誘拐？ まさか！？

そんな時です。お店にいたご年配の男性が、

「今駅から来たけど、女の子がひとり、電車に乗ろうとして、改札入れなくて。迷子で駅前の交番にいるって」

お宅さんのお子さんかなあ、と教えてくださいました。

急いで駆け付けた交番にはすでに居らず

慌てたわたしたちはすぐに駅前の交番へ。

交番に娘はいませんでした。

もう、すでに警察署で保護されているというのです。

よかったあ。

娘は無事にわたしたち家族のもとへ帰ってきました。

詳しく話を聞くと、娘はどうやら「お兄ちゃんやパパやママが電車で先に帰ってしまった」と思ったらしく、ひとりで電車に乗ろうとして、見ず知らずの人について改札を入ったらしいんです。その時一緒だったのがお子さんを連れた女性。

その女性がひきとめてくれてくれたそうです。もしそうしてくださらなかったら、娘は１人、電車に乗ってしまって、どこかに行ってしまっていたかもしれない......。

ほんとにあの時はありがとうございました。

娘を助けてくれたお子さんを連れた女性、駅で女の子がひとり改札をはいったと教えてくれたご年配の男性、そのご年配の男性を教えてくれたお店のお客さん、そして、お巡りさん。

みんなにありがとうをつたえたいです。

今、こうして、娘が元気でいられるのはみなさんのおかげです。

ほんとうにありがとうございました。

この世知辛い世の中、まんざら捨てたもんじゃないと改めて思いました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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