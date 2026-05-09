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歌手の藤あや子さんが、子宮体がんによる子宮・卵巣の全摘手術を受けてから2年が経ったことを、自身のブログで振り返りました。
 

【写真を見る】【 藤あや子 】「あれから2年」「他の臓器への転移もなく」　子宮体がんの手術を乗り越えて「この日を迎えられたことは決して当たり前ではない」感謝と決意新た


藤さんは「あれから２年」と題し、「2年前の5月2日　子宮体癌により子宮、卵巣の全摘手術を行いました」「その後3ヶ月検診を継続し　他の臓器への転移もなく」「もうすっかり大丈夫ですねと　今日は先生のお墨付きを頂きました」と、安堵の思いを綴りました。
 



藤さんは「何事もなく2年経って思うのは　『死』を身近に感じたからこそ」「生きることへの執着がより強くなったことです」と述懐。「人生を謳歌し悔いなく生きることが」「この世に生を授けてくれた両親や　会ったことのないご先祖様への」「恩返しでもあり生きる意味」と実感を込めています。

 



そして「人生の後半に向かい」「今まで生きてきたことが無駄ではなく」「すべて実となることをしみじみと感じています」と、これまでの全てに感謝の想いを綴り「この日を迎えられたことは　決して当たり前ではないと　心に刻んで忘れません」と、決意を新たにしています。

【担当：芸能情報ステーション】