８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）

【新華社ハルビン5月9日】中国最大の穀倉地帯である黒竜江省で5月に入り、水田での田植えと畑での種まきが本格化し、活気あふれる現代農業の風景が広がっている。

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、水稲の苗を運ぶ農家。（双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で田植えをする農家。（双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で田植えをする農家。（双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で田植えをする農家。（双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、水田への運搬作業中のドローン。（双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（双鴨山＝新華社記者／王松）

８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、水田への運搬作業中のドローン。（双鴨山＝新華社記者／王松）