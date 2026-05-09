ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 黒土地帯で春の農作業本格化 中国黒竜江省 黒土地帯で春の農作業本格化 中国黒竜江省 黒土地帯で春の農作業本格化 中国黒竜江省 2026年5月9日 19時40分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松） 【新華社ハルビン5月9日】中国最大の穀倉地帯である黒竜江省で5月に入り、水田での田植えと畑での種まきが本格化し、活気あふれる現代農業の風景が広がっている。８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、水稲の苗を運ぶ農家。（双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で田植えをする農家。（双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で田植えをする農家。（双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で田植えをする農家。（双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、水田への運搬作業中のドローン。（双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、畑の種まき作業中の農業機械。（双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で、水田への運搬作業中のドローン。（双鴨山＝新華社記者／王松）８日、黒竜江省の北大荒集団友誼農場で田植えをする農家。（双鴨山＝新華社記者／王松） リンクをコピーする みんなの感想は？