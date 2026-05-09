インドネシアで先月、特殊詐欺に関与したとみられる日本人6人が、地元警察に拘束されていたことがわかりました。

地元メディアなどによりますと、インドネシアの第2の都市スラバヤで先月、地元警察が特殊詐欺の拠点とみられる複数の住宅などを捜索し、外国人40人以上を拘束したということです。その中には、日本人6人が含まれているということです。

スラバヤにある日本総領事館が現地警察に対して、「日本人の女性2人が誘拐された」と通報し、その捜査の過程で拘束に至ったということです。

拠点からは日本の警察の制服のようなものや、ポスターなどが見つかっていて、警察官をかたる詐欺行為に加担していたとみられています。

拘束された6人のうち2人は日本人の女で、タイで別の仕事をする予定でしたが、インドネシアに連れて来られたとみられています。

地元警察が公開した映像には、拘束されたとみられる日本語を話す女が「車に乗せられ、パスポートを取られて、もう帰れないと言われた」などと話す様子が収められていました。

インドネシアでは、3月にも特殊詐欺グループとみられる日本人の男13人が現地当局に拘束されています。