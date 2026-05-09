【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米中央軍は８日、イラン船籍の石油タンカー２隻を新たにオマーン湾で攻撃したと発表した。

米国はイランに対する海上封鎖措置で圧力を強めつつ、戦闘終結に向けて示した合意案への回答を迫っている。イランはこうした姿勢に反発しており、緊張状態が続いている。

中央軍によると、米空母から飛び立った戦闘機が８日、イランの港に向けて航行していたタンカー２隻を攻撃した。中央軍が公開した動画では、煙突部分を攻撃されたタンカーから煙が上がる様子が映っている。中央軍は引き続き封鎖措置を徹底すると強調した。

ただ、イラン経済の弱体化を狙った封鎖措置の実効性は不明だ。米紙ワシントン・ポストは７日、イランが封鎖措置に対し、少なくとも３〜４か月間は耐えられるとの分析を米中央情報局（ＣＩＡ）がまとめたと報じた。

米イランは仲介国パキスタンを介し、水面下でやりとりを続けている。米国のトランプ大統領は８日、交渉について「順調に進んでいる」と記者団に語り、合意案への回答が８日に届くとの見方を示した。ルビオ国務長官も８日、訪問先のローマで８日中に回答を受け取るとの見通しを示し、本格的な交渉に入ることに期待を示した。

一方、イラン国営テレビによると、イランのエスマイル・バガイ外務省報道官は８日、米側の案を検討中だと説明し、「（回答）期限に注意を払っていない」と述べた。ホルムズ海峡付近でのイラン船に対する米軍の攻撃を国際法と停戦協定に対する重大な違反だと批判した。

イランのアッバス・アラグチ外相は８日、ＳＮＳに「外交的解決の交渉に入ると毎回、米国は無謀な軍事的冒険（行動）を選ぶ」と投稿し、圧力には屈しない姿勢を強調した。