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九州〜北海道は広範囲で晴れ　紫外線対策を

あすも高気圧に覆われて、九州から北海道は広い範囲で晴れるでしょう。紫外線が強くなってきているため、対策をしてお過ごしください。

【写真で見る】広い範囲で晴れ　北日本はやや風強く、洗濯物に注意

また、北日本はあすも風がやや強く吹く所があるため、洗濯物はしっかりととめてください。沖縄は前線の影響で、断続的に雨が降りそうです。

あすの朝の気温はけさと同じか、低い所が多くなる見込みです。最高気温は西日本や東日本で、きょうと同じか高く、25℃以上の夏日になる所がありそうです。北日本もきょうより高く、過ごしやすい所が多くなるでしょう。

＜あす10日（日）の各地の予想最高気温＞
　札幌：21℃　　釧路：19℃
　青森：22℃　　盛岡：21℃
　仙台：25℃　　新潟：21℃
　長野：22℃　　金沢：20℃
　東京：24℃　名古屋：25℃
　大阪：25℃　　岡山：25℃
　広島：24℃　　松江：24℃
　高知：25℃　　福岡：24℃
鹿児島：25℃　　那覇：23℃

12日〜14日にかけて、各地でにわか雨や急な雷雨

来週は広い範囲で晴れ間の出る日が多くなりそうです。ただ、寒気が流れ込む影響で火曜日から木曜日頃にかけて、あちらこちらでにわか雨や急な雷雨がある見込みです。関東から西の地域で夏日が続く所が多くなり、次の週末は一段と暑くなる所がありそうです。