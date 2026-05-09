九州〜北海道は広範囲で晴れ 紫外線対策を

あすも高気圧に覆われて、九州から北海道は広い範囲で晴れるでしょう。紫外線が強くなってきているため、対策をしてお過ごしください。

【写真で見る】広い範囲で晴れ 北日本はやや風強く、洗濯物に注意

また、北日本はあすも風がやや強く吹く所があるため、洗濯物はしっかりととめてください。沖縄は前線の影響で、断続的に雨が降りそうです。

あすの朝の気温はけさと同じか、低い所が多くなる見込みです。最高気温は西日本や東日本で、きょうと同じか高く、25℃以上の夏日になる所がありそうです。北日本もきょうより高く、過ごしやすい所が多くなるでしょう。

＜あす10日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：21℃ 釧路：19℃

青森：22℃ 盛岡：21℃

仙台：25℃ 新潟：21℃

長野：22℃ 金沢：20℃

東京：24℃ 名古屋：25℃

大阪：25℃ 岡山：25℃

広島：24℃ 松江：24℃

高知：25℃ 福岡：24℃

鹿児島：25℃ 那覇：23℃

12日〜14日にかけて、各地でにわか雨や急な雷雨

来週は広い範囲で晴れ間の出る日が多くなりそうです。ただ、寒気が流れ込む影響で火曜日から木曜日頃にかけて、あちらこちらでにわか雨や急な雷雨がある見込みです。関東から西の地域で夏日が続く所が多くなり、次の週末は一段と暑くなる所がありそうです。