◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

６打差９位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は２バーディー、９ボギー、１ダブルボギーで自身ツアーワーストの８１をたたき、通算１０オーバーの２４位に後退した。スタート時から吹き荒れた強風に大苦戦。「風がある分、フェアウェーに行かないし、そこから（グリーン）乗らない。アプローチも風の影響があった。どのショットも簡単なところが１個もなかった」と肩を落とした。

スタートから３連続ボギーといきなり苦戦を強いられた。７番でこの日最初のバーディーを奪うも、９８ヤードの１５番パー３では、第１打がグリーン手前の池に入り、ダブルボギー。それでも１７番パー５はピン手前６メートルを沈めて伸ばした。最終１８番ではパーパットを打とうとした際に、傾斜と強風でボールが動いてしまった。競技委員を呼び、置き直しても転がり、再チャレンジでも動いてしまい、三度目の正直で打った一打はカップに入らず。異例の締めくくりとなったが「２回置き直しても止まらなかった。最後のホールで逆に良かった」と困惑しつつも笑い飛ばした。

佐久間だけでなく多くの選手が強風に苦しんだこの日。「みんな苦しんでいる。しょうがないし、見に来てくれる人が多かったので、少しでも頑張りたかった。ぶち切れずに、何やってるんだろうくらいな気分ではできた」と、自身のメンタルをうまくコントロールしながら１８ホールを回り終えた。トップとは８打差と広がったが「自分が最終日にいいプレーをして、できるだけはい上がりたい」と言葉に力を込めた。