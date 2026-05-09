◆パ・リーグ オリックス０―３日本ハム（９日・京セラドーム大阪）

日本ハムはオリックスを３―０で下し、京セラドームでの連敗を７で止めた。この日は、今季初めて３試合連続で同一スタメンを組み、３試合連続で２ケタ安打をマークした。新庄監督は「あしたもこのメンバーで」で継続を示唆した。

指揮官は１月３１日のキャンプイン前日、「（開幕から）１か月ちょっとは競争させる。そこからメンバーを固定していく」と語っていた。試合後、メンバーが固定されつつあることについて、「あまりこだわっていないです。打順固定でいっていますよとか。きょうは（捕手を）進藤くんか清水（優）くんに代えようかなと思ったんですけど、曽谷くんは左バッターの方が嫌じゃないかなと思って。それで、田宮くんにいってもらった。どうします、このまま全部、終了までこのメンバーでいったら」と、笑顔で報道陣を笑わせた。

今後の起用については、「相手ピッチャーというより内容ですね。内容と、データもありますけど」とした。また、開幕から４番に据えてきた郡司に期待し、「あとは郡司くん待ち。ちょっとインパクトのヘッドスピードがないかな、というところはあります。いい時はゆっくりタイミングを取ってポイント前でパチンっていうのが今は少ないかなと」。ここまで打率２割５分２厘、２本塁打の背番３の完全復調を心待ちにした。