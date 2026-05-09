新日本プロレスは９日、上半期最大のビッグマッチとなる６月１４日大阪城ホール大会の主要対戦カードを発表した。

ＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマンは、辻陽太とのＶ２戦に臨む。４月両国大会でベルトを失った前王者の辻陽太は、６日の佐賀・唐津大会でカラムからピンフォール勝利。リベンジマッチへの権利を手に入れていた。

また、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンは、ＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮に挑戦が決定。２月大阪大会でシングル初黒星を喫してＮＥＶＥＲ王座を奪われた因縁の相手から、ベルト奪回を狙う。

ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のアンドラデ・エル・イドロは、海野翔太、ドリラ・モロニーと３ＷＡＹ形式でのＶ１戦が決定。ＩＷＧＰタッグ王者のノックアウト・ブラザーズ（Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ）は、ＨＥＮＡＲＥ＆グレート―Ｏ―カーンとのＶ７戦に臨む。ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）はＳＡＮＡＤＡとのＶ４戦が発表され、５大タイトルマッチが出揃った。

さらに同大会はテレビ朝日系列全国ネット放送が決定していたが、大会当日の２２時１５分から放送されることも合わせて発表された。ゲスト解説は棚橋弘至社長、くりぃむしちゅーの有田哲平が務める。