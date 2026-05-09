◇春季高校野球大阪大会準決勝 履正社3―0大院大高（2026年5月9日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

大院大高の投打二刀流・林将輝（2年）が4回無失点の好投を見せた。「6番・右翼」で先発し、0―3の6回からマウンドに上がった。

「これ以上は取らせない、という気持ちでマウンドに上がりました」

1メートル73と小柄ながら、最速152キロを誇る本格派。切れ味鋭いスライダーは縦、横、斜めと3種類の変化方向を操る器用さがあり、他にもチェンジアップやフォークなども持ち合わせている。打者16人と対戦し、被安打2、5三振を奪う内容に「自分の中でも結構、良かったんじゃないかと思います」とうなずいた。

打線は履正社のエース右腕・木村颯（3年）の前に1安打に抑えられ、林も3打数無安打に終わった。

「いい当たりもあったんですけど。変化球を待っていたところで、スライダーとか狙い通りに打てた場面もありました」

投打二刀流に難しさはあるが、大きな期待を懸けられる素材なのは間違いない。「どちらかに偏ってしまうと良くない。ピッチングが良ければバッティングも、という感じで両方のレベルを同じように上げていけるように」と成長を誓った。