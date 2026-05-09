名古屋Dが“完全アウェー”19点差から大逆転勝利…前年王者の宇都宮はCS初戦落とし崖っぷち

5月9日、日環アリーナ栃木で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1が行われ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（第7シード）が宇都宮ブレックス（第1シード）に逆転勝利した。

前半は、ホームの大声援を受ける“東地区王者”宇都宮が主導権を握った。試合立ち上がりこそロースコアの重苦しい展開となったが、D.J・ニュービルを起点に徐々にリードを拡大。遠藤祐亮の3ポイントや小川敦也の鋭いドライブもあり、宇都宮が46－31と15点リードでハーフタイムに突入した。

しかし、第3クォーター残り3分に名古屋Dは加藤嵩都を初投入すると、加藤が3ポイントを決め、さらにスティールも連発。前半無得点だった齋藤拓実も怒涛のラッシュを見せ、同残り37秒には加藤のアシストから齋藤が逆転3ポイントを成功。35－21の“ビッグクォーター”で試合を振り出しに戻した。

最大19点差からクロスゲームに持ち込んだ名古屋Dの勢いは、第4クォーターに入っても衰えなかった。勝負どころでアーロン・ヘンリーが好守から速攻を連発。名古屋Dはインサイドを支えてきたスコット・エサトンを欠き、レギュラーシーズンを6連敗で終える苦境のなか、完全アウェーでのビハインドを後半だけでひっくり返し、89－82で先勝した。

名古屋Dは齋藤が後半だけでチーム最多の24得点と爆発したほか、負傷離脱から復帰したアラン・ウィリアムズが19得点13リバウンドでダブルダブルを達成。今村佳太は14得点、ヘンリーは13得点8アシスト5スティールを記録し、劇的勝利を手繰り寄せた。

一方の宇都宮はニュービルが27得点、グラント・ジェレットが13得点、比江島慎が11得点を挙げたが、チーム全体で19ターンオーバーを喫し、勝負どころでのミスが響いた。

名古屋Dがシリーズ突破に王手をかけて迎えるGAME2は、同会場で10日17時05分ティップオフ予定だ。

■試合結果



宇都宮ブレックス 82－89 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



宇都宮｜21｜25｜21｜15｜＝82



名古屋｜16｜15｜35｜23｜＝89

【動画】大逆転劇…宇都宮vs名古屋Dのロングハイライト映像