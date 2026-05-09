【ヤクルト】池山監督の“選手を信じる”起用が話題 前日スタメンノーヒット→引き続きスタメンで1号2ラン「今日使った首脳陣も素晴らしい」「だから強いんだ」
池山監督が様々な方法で選手の背中を押している（C）産経新聞社
ヤクルトは5月9日に行われた広島戦（マツダ）に4ー0の完封勝利。3連勝で首位をキープ、阪神とのゲーム差を2とした。
「8番・投手」で先発した松本健吾は2回二死二、三塁の好機に相手先発岡本駿の投球を左前へライナーではじき返し、先制の2点タイムリーをマーク。前日も「8番・投手」として起用した高梨裕稔がタイムリーと今季のヤクルトの特徴ともいえる「打てる投手」が自らを助ける打撃を見せた。
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松本は投げては広島打線相手に8回102球を投げ、わずか1安打ピッチング。しっかり試合を作り開幕から負けなしの4勝目をマークした。
また打線では前日今季初のスタメン起用で無安打だった澤井廉を引き続き「7番・一塁」でスタメン起用。チーム屈指のパワーの持ち主とされる澤井が4回一死一塁の場面で、岡本の高めに浮いたチェンジアップを捉え、今季1号となる2ランを放ち、首脳陣の期待に応えた。澤井は2回二死一塁の第1打席でも右翼線への二塁打を放ち、チャンスメイクに貢献していた。
これにはファンの間からも「今日使った首脳陣も素晴らしい」「最高の結果で返した澤井選手の活躍が嬉しい」「だから強いんだ」と喜びの声が上がった。
チームでは開幕4番を務めたホセ・オスナ、また1番を務めた長岡秀樹を欠く中、長く2軍監督を務めた池山新監督が適材適所で選手を起用、しっかり背中を押している。
これでチームは最多タイの貯金10で首位キープと確実に勝ち星を積み重ねている。いよいよ走るか、池山ヤクルトの戦いぶりから目が離せなくなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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