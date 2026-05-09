「あぁ、やっぱり好き」石田ゆり子の美しい所作と姿勢に「麗しい」「可愛さに感無量」「いまが1番綺麗」
俳優の石田ゆり子さんは5月8日、自身のInstagramを更新。東京・銀座で開催中の展示会で、漆の器を堪能する姿を披露しました。
【写真】石田ゆり子の美しい所作と姿勢
「滉平くんの作る漆の器は ひとつひとつ、まるで生きてるみたいに違う。布に漆を染み込ませ、果物や野菜で型をとり、貼り合わせてゆくという…こんな技法があるのですね。器の高さまでしゃがみ込んで、縁の形や高さの違いをじーっと堪能してきました」と、器を丁寧に見る様子を披露しています。
この投稿にコメントでは「安心と可愛さに感無量です」「いつ観ても素敵です」「ゆっくりご覧になっているゆり子さんの姿勢と表情も素敵です」「ますます、惚れます」「佇まいやスタイルそのものが麗しいです」「あぁ、やっぱり好き」「何をしても絵になります」「いまが1番綺麗」「仕草ひとつひとつが好きです」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】石田ゆり子の美しい所作と姿勢
「仕草ひとつひとつが好きです」石田さんは「漆芸家 桐本滉平展ー布と漆ー 銀座和光 地階アーツアンドカルチャーにて 5/7（木）〜20（水）」と、1本の動画と5枚の写真を投稿。
「滉平くんの作る漆の器は ひとつひとつ、まるで生きてるみたいに違う。布に漆を染み込ませ、果物や野菜で型をとり、貼り合わせてゆくという…こんな技法があるのですね。器の高さまでしゃがみ込んで、縁の形や高さの違いをじーっと堪能してきました」と、器を丁寧に見る様子を披露しています。
さまざまな展示会・イベントでの様子を披露自身のInstagramでは、たびたび、美術展やファッションの展示会などさまざまなイベントを訪れる様子を投稿している石田さん。過去には、国立西洋美術館で開催された特別展「モネ 睡蓮のとき」展でアンバサダーと音声ガイドを務めるほか、テーマソングの作詞・歌唱を担当するなどアートへの深い知識を持つことでも一目置かれています。
(文:福島 ゆき)