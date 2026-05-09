フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「最後は巨人・阪神」。球界屈指の人気球団である巨人、阪神で現役を終えた有名ＯＢが集結した。

日本ハムで長年、主力打者として活躍し、２００２年にＦＡで阪神に入団した片岡篤史氏は、阪神１年目を「『苦しい…』っていう一言しかない」と振り返って笑わせた。

片岡氏は主砲候補としてファンから大きな期待を寄せられ、５年１２億円の大型契約で加入したために注目度も高く「実際、大阪に行ってみると、やっぱり（関西の阪神ファンの）生活の一部がタイガースなわけですね。僕も結果も出なかったですから、ファンの方の反応が凄まじかったんです」と述懐。

「（ファンから）『あいつ、１億もろうてるのに働かへん！』というね。『アホ！』『ボケ！』『金返せ！』それは散々言われましたね…。だから、本当に、１年目っていうのはいろんなことがあったんですけど、『苦しい…』っていう一言しかないんですよ。他の記憶があんまりないんです」と苦笑した。

片岡氏は「外に行くと『お前、コラ！練習せえ！』って言われる環境ですよ。『お前！メシ食いやがって！オラぁ！』みたいな感じですよ。本当にそれぐらい…。家と球場しか行ってなかったです。本当に。本当に、苦しかった…。『苦しかった』しか言葉が出ないんですよ」と肩を落として笑わせた。

広島で捕手としてプレーしていた西山秀二氏も「まあ、本当に…。あれほど野次られる奴いなかったですからね…」と当時の片岡氏に同情した。

片岡氏は、阪神１年目に「ひとりぼっちで泣いた」ことを述懐。「忘れもしません。カープ戦。僕らビジターやったんですよ。４時開門で４時からビジター練習ですよ。僕らがティー（バッティング）するときから、もう野次られるわけです。『お前！こら！』言うて、ティーから野次られるんですよ。４時から（試合終了の）９時まで野次られるんですよ。４時間、野次られたら辛いですよ…」と苦笑。「それでまたこの試合ですよ。０対０でね。強烈なサードゴロを僕が弾いたんです。ほんで１対０ですよ。『もう頼む…。また野次られる…』と思ったら１対０で負けたんです」と話した。

「（ホテルの）部屋にスポーツ紙も入ってるわけですよ。各紙あるんですけど…。デイリー（スポーツ）ですよ。デイリーって、だいたい、オレンジとか赤っていうふうな（紙面が明るい）イメージでしょう？デイリーが黒くなったんです。僕のエラーで黒くなったわけですよ…。デイリーが。そんなことないんですよ。そのデイリーを見ながら、おにぎりと牛乳を飲んで涙が出ました…」と振り返って、浜田を爆笑させていた。

片岡氏は、翌年の２００３年に１１０試合出場、打率．２９６、１２本塁打、５５打点と持ち前の打撃力を発揮し、チームの１８年ぶりとなるリーグ優勝に貢献した。