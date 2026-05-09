表向きと裏でのギャップが沼♡【IS:SUE・RINO】の魅力に迫るインタビューをお届け！

初の全国ツアーのチケットは全公演即日完売など、常に注目を集めているIS:SUEがRayにカムバック♡ 今回は、すべてを完璧に操るIS:SUEのオールラウンダー・RINOさんの「魅力」について深掘りしました。美の秘訣から今後の目標まで、ファン必見の情報が盛りだくさんです！

IS:SUEをもっと知りたくて それぞれの個性とキャラがきちんと立っているのは、IS:SUEの魅力のひとつ。美の秘訣から今後の目標まで……知れば知るほど沼っていく4人の“今”に迫ります♡ 【画像右から】〈NANO〉シャツドッキングトップス 11,000円／RESEXXY チュールスカート 28,600円／ESPRIT（HONEY MI HONEY）ヘアリボン／スタイリスト私物〈RINO〉※以下の画像と同様。〈RIN〉リボントップス 8,900円／hugi なかに着たクロスキャミソール 7,480円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ラップスカート 7,920円／igi（アンティローザ）レースタイツ 1,650円／靴下屋（Tabio）ブレスレット 7,150円／アビステ〈YUUKI〉ワンピース 5,290円／ZARA（ザラ）なかに着たレースビスチエ 9,570円／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM）ベレー帽 8,910円／CA4LA リボンチョーカー 4,400円／J1U（アンティローザ）

RINO レースジャケット 24,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ホルターネックニット 5,540円／ROUGHNECK、ベルトブーツ 28,380円／ASURA（ともにHANA SHOWROOM）ミニスカート 4,950円／VANNIE U（アンティローザ）ソックス 2,420円／靴下屋（Tabio） PROFILE RINO りの●2003年9月1日生まれ、神奈川県出身。ボーカル、ラップ、ダンス。すべてを完璧に操るIS:SUEのオールラウンダー。海外ガール風なファッションにゾッコン♡

Question グループでの自分の立ち位置は？ 表向きは冷静見守り担当、裏ではおふざけ担当 「表向きは、冷静見守り担当と言わせていただいているんですけど、普段はいつもふざけてます（笑）。 誰よりもふざけているんですけど、ツッコミ担当がいないのでボケがどんどん重なっていくだけ……それがIS:SUEです。ただ、そのボケの中心核にいるのは私だと自信を持って言えます！ パフォーマンス面だと、メンバーのなかでいちばんボーカル歴が長いので、その部分でみんなの支えになれてたらいいなぁと思っています」

Question チャームポイントは？ 「長い」とよく褒められる首♡ 「チャームポイントは首です！いろんな方に『首が長いね』って言われるんですけど、これは完全にお父さんの遺伝なんです（笑）。 タートルネックやチョーカーが似あうと褒めてもらえるし、私はネクタイを首に巻くのが好きなので、そういうものが映えるっていう面ですごくいいのかな、と♡ もうひとつは、肌。というのも私、肌のベースづくりにめっちゃ時間をかけるんです！ベースをきちんとすることで、肌がキレイに見えます」

Question 美キープの秘訣は？ 歩いたり、乳酸菌をとったり……いろいろ♡ 「スキンケアの面で気をつけていることはけっこうあって……まずは顔を拭くときに使い切りのフェイシャルタオルを使うこと。衛生的にいいと聞いたので♡ そしてパックは毎日する！朝は部分用で夜は全体用と使い分けています。それからクレンジングも毎日しています。メイクをしていない日はやさしい泡タイプで、している日はオイル、とこれまた使い分けています。 体型維持の面では、とにかく歩く（笑）。私、ショッピングが大好きなのでオフの日は韓国でも日本でも1日2万歩くらい歩くんですけど、目的があるから全然ツラくないんです。 あとは乳酸菌をとるようにもしています。免疫力も上がるし、肌の調子も整うので、なるべく意識してとるようにがんばっています」

Question 今後の目標は？ インプットとアウトプットをし続ける！ 「今年になってから、経験したいと思うことがいろいろと増えてきたので、できることはすべて経験したいです。 自分の目で見て、吸収して、それを外に出せるようになりたい。つまりは、インプットとアウトプットをいい感じにできたらなぁと！ あとは、頭のなかで描いていることや理想をちゃんと形にしていきたいです」

More! 1ST ALBUMのこだわりを教えて！ 【4】という数字に重きを置いた大切な作品 「『QUARTET』って“四重奏”って意味なんですけど、その名の通り今回は『4』という数字にすごく重きを置いています。 IS:SUEはそれぞれの個性はバラバラなんですけど、それがひとつになるとしっかりとまとまるので、アルバムも4人が奏でる4つの音がひとつの曲になっていることに意味があると私は思っています。 収録されている楽曲のジャンルはいろいろあるんですけど明るくて、華やかで、楽器を使ったサウンドがすごく豪華！だから聴くだけで気分が晴れやかになると思うので、どんなシチュエーションのときでも気軽に聴いていただきたいです。 初のアルバムということで、今までとは比べものにならないぐらいに収録曲が多いのでいっぱい楽しんでください！」

More! Ray読者へひとこと♡ 「いつも応援してくれて本当にありがとうございます♡ 4人での1ST ALBUMでは、私たちの新たな一面を知ってもらえると思うので、みなさんの好きなシチュエーションで、たくさん聴いていただけたらうれしいです」

INFORMATION 1ST ALBUM 『QUARTET』 5月20日（水）発売 RINの復帰後、満を持して4人体制でのリリースとなる初フルアルバムは、IS:SUEの新たな幕開けを告げる期待作。 デビュー以来、着実に一歩ずつ実力を磨きながら“自分が自分らしくあること”を提示し続けてきた彼女たちが表現する、4人4色の異種で多彩な四重奏（カルテット）。 美しすぎる完璧なハーモニーにご注目を♡ PROFILE IS:SUE いっしゅ●『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身の4人組。グループ名には「常に注目や話題性（ISSUE）を持って人々を魅了する、魅力的で“異種”な存在」という意味が込められている。 初の全国ツアーのチケットは全公演即日完売。5月24日には、IS:SUE史上最大キャパとなる東京ガーデンシアターで追加公演が開催。 撮影／三瓶康友 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／中川詩野、ナカヤスミク、渡邉文（以上MASTER LIGHTS）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海