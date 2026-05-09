【ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ政権は８日、世界各国・地域を対象に２月に発動した一律１０％の「代替関税」について、米国際貿易裁判所による違法との判決を不服として、米連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。

判決翌日に控訴し、政権の看板政策を継続する強い姿勢を示した。

米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は８日、米ＦＯＸビジネスのインタビューで、国際貿易裁の判決は法解釈に誤りがあると批判し、「控訴審では我々が勝つと確信している」と述べた。

国際貿易裁は７日の判決で、トランプ政権の代替関税は法的根拠を欠くと指摘し、原告企業２社などに対する関税徴収を停止するよう命じた。

トランプ政権は昨年４月に導入した「相互関税」が連邦最高裁判所で違法と判断されたことを受け、代替措置として一律１０％の追加関税を発動した。代替関税の根拠とする通商法１２２条は、国際収支の赤字に対応する手段として、大統領に１５０日間限定で最大１５％の関税を発動する権限を認めている。

しかし、判決は、巨額の貿易赤字や経常赤字は発動要件に該当しないと指摘し、政権側の主張を退けた。

トランプ政権は、不公正な貿易慣行に対処するための通商法３０１条に基づく新たな関税発動の準備も進めている。日本や中国、欧州連合（ＥＵ）などを調査しており、ロイター通信によると、調査は７月にも完了する見通しだ。