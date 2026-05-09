【マウント義姉はお下がりNG！】予想外の事態が！余ったオムツ「あげよう」＜第1話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第1話 サイズアウト
【編集部コメント】
赤ちゃんの成長って、本当にあっという間ですよね。洋服でもオムツでも、気がついたらすぐにサイズアウト。結局使わないまま処分することになったり、誰かに譲ることにしたり……なんて話は、そうそうめずらしくないはずです。今回の主人公であるマイコさんも、セールで大量買いしたオムツが小さくなってしまい、処分に困っている様子。「セールだからって、たくさん買うんじゃなかった」と言いたくなる気持ち、とてもよくわかります。でも、ふと考えたあと、譲り先があるのを思い出したようです。ひとまず、アテがあってよかったですよね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第1話 サイズアウト
【編集部コメント】
赤ちゃんの成長って、本当にあっという間ですよね。洋服でもオムツでも、気がついたらすぐにサイズアウト。結局使わないまま処分することになったり、誰かに譲ることにしたり……なんて話は、そうそうめずらしくないはずです。今回の主人公であるマイコさんも、セールで大量買いしたオムツが小さくなってしまい、処分に困っている様子。「セールだからって、たくさん買うんじゃなかった」と言いたくなる気持ち、とてもよくわかります。でも、ふと考えたあと、譲り先があるのを思い出したようです。ひとまず、アテがあってよかったですよね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子