フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、9日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、ずっと気にかけてくれているという古巣のTBSの先輩アナウンサーを明かした。

この日のゲスト、お笑い芸人の永野が「安住さんとは…？」と、田中と同局の安住紳一郎アナウンサーの関係について聞くと「先輩後輩です。でした」と田中。

「局でお会いしたりとかはあります？」という質問に「最近ですか？最近はめっきりお会いしていないです」と言いながらも「でも、辞めてからもご飯誘ってくれたりとか、ちょっと何かうまくいかないなあと思っている時に連絡くださったりとか。本当にずっと気にかけてくださって」と感謝していた。

安住アナは1997年4月、アナウンサーとして同局に入社。バラエティー番組や、選挙特番、東京五輪中継など幅広く活躍し、局のエースアナとして活躍してきた。その“スピード出世”が話題になることも多く、19年には2階級特進で局次長待遇に、翌20年に局長待遇に。さらに23年7月には役員待遇に昇格している。

田中は2009年4月、アナウンサーとして同局に入社。報道、バラエティー番組などにも出演し人気絶頂の中、2014年、入社5年で同局を退社し、フリーに転身。2020年に事務所を移籍し、主戦場をこれまでのバラエティーから女優へと変更している。