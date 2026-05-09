元HKT48メンバー、豪華ピクニック弁当に反響「彩りが綺麗でセンス抜群」「理想の休日すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】元HKT48の森保まどかが5月8日、自身のInstagramを更新。ピクニックのために作ったという弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元HKT48美女「クオリティが高くて美味しそう」おにぎり、卵焼き、ウインナー、唐揚げなど豪華ピクニック弁当
森保は「気候がいいのでお友達とピクニック」とつづり、ピクニックバスケットや、白いシートの上に並べられた弁当の写真を投稿。おにぎり、卵焼き、ウインナー、唐揚げなどがきれいに詰められ、キャラクターのピックで飾られた2人分のお弁当を披露した。また「卵焼きは普通のよりお弁当用の甘め濃いめが得意」とこだわりも明かしている。
この投稿に、ファンからは「クオリティが高くて美味しそう」「彩りが綺麗でセンス抜群」「卵焼きのこだわりわかる」「最高のピクニックで理想の休日すぎる」「お友達が羨ましい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元HKT48美女「クオリティが高くて美味しそう」おにぎり、卵焼き、ウインナー、唐揚げなど豪華ピクニック弁当
◆森保まどか、手作りのピクニック弁当を公開
森保は「気候がいいのでお友達とピクニック」とつづり、ピクニックバスケットや、白いシートの上に並べられた弁当の写真を投稿。おにぎり、卵焼き、ウインナー、唐揚げなどがきれいに詰められ、キャラクターのピックで飾られた2人分のお弁当を披露した。また「卵焼きは普通のよりお弁当用の甘め濃いめが得意」とこだわりも明かしている。
◆森保まどかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティが高くて美味しそう」「彩りが綺麗でセンス抜群」「卵焼きのこだわりわかる」「最高のピクニックで理想の休日すぎる」「お友達が羨ましい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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