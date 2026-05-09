1児の母・木村文乃、大人の食事に合わせて作った子どもご飯披露 苦労話も「あるあるすぎて共感」「品数が多くて栄養バランス完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の木村文乃が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために作った手料理を公開した。
【写真】38歳ママ女優「あるあるすぎて共感」大人の食事に合わせて作った子どもご飯
木村は、「チビうさごはん」と題し、シラスの乗った白米、蓮根のはさみ焼き、キャベツときゅう塩昆布和え、トマト、納豆、きのこのみそ汁、ぶどうが並んだ食卓の写真を投稿。「大人のごはんに合わせて蓮根のはさみ焼きにしてみたけど案の定食べてくれず」と明かしつつ、子供が残したものは自身の朝ごはんになるため「たまに完食されてしまうと私は朝ごはん抜きになってしまいます」とつづっている。
また、フライパンで調理中の写真も公開し、「今日のまかない飯は蓮根のはさみ焼き甘辛仕立て」と紹介。自身が推しているジブリキャラクターについても触れつつ、初めて作ったというはさみ焼きについて「全然上手にできてないのを誤魔化すためにジブリの話題じゃないからね」とユーモラスに記している。
この投稿に、ファンからは「品数が多くて栄養バランス完璧」「盛り付けが丁寧で愛情感じる」「子供のごはんあるあるすぎて共感」「初めてとは思えないクオリティで美味しそう」「家庭料理のぬくもり感じる」などという反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「あるあるすぎて共感」大人の食事に合わせて作った子どもご飯
◆木村文乃、子供のための手料理公開
木村は、「チビうさごはん」と題し、シラスの乗った白米、蓮根のはさみ焼き、キャベツときゅう塩昆布和え、トマト、納豆、きのこのみそ汁、ぶどうが並んだ食卓の写真を投稿。「大人のごはんに合わせて蓮根のはさみ焼きにしてみたけど案の定食べてくれず」と明かしつつ、子供が残したものは自身の朝ごはんになるため「たまに完食されてしまうと私は朝ごはん抜きになってしまいます」とつづっている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数が多くて栄養バランス完璧」「盛り付けが丁寧で愛情感じる」「子供のごはんあるあるすぎて共感」「初めてとは思えないクオリティで美味しそう」「家庭料理のぬくもり感じる」などという反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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