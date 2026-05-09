元NMB48白間美瑠、姉のバースデーに2ショット「美人姉妹」「双子みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】元NMB48の白間美瑠が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。姉でシンガーソングライターのMiyuuとの2ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元NMB「双子みたい」美人姉顔出し2ショット
白間は「お姉ちゃんお誕生日おめでとう〜」とつづり、Miyuuとのとの2ショットを投稿。2人とも帽子とカジュアルな服装という出で立ちで、顔を寄せ合って笑顔を見せている。
また、Miyuuも同じ写真を投稿し、昨年10月に永眠した父親から生前は必ず来ていたというバースデーメッセージが「来ないとわかってるけど寂しくて」と心中を告白。しかし「残してもらった家族からLINEで今年もお祝いしてもらい改めて、父へも家族へも感謝の気持ちを感じた！」とつづっている。
この投稿に「美人姉妹」「双子みたい」「Miyuuちゃんのコメントにうるっとした」「素敵な家族」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元NMB「双子みたい」美人姉顔出し2ショット
◆白間美瑠、姉・Miyuuのバースデーに2ショット公開
白間は「お姉ちゃんお誕生日おめでとう〜」とつづり、Miyuuとのとの2ショットを投稿。2人とも帽子とカジュアルな服装という出で立ちで、顔を寄せ合って笑顔を見せている。
◆白間美瑠とMiyuuの投稿に反響
この投稿に「美人姉妹」「双子みたい」「Miyuuちゃんのコメントにうるっとした」「素敵な家族」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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