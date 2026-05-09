モデルでタレントの平子理沙さん（55）が2026年5月3日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ黒いミニスカコーデを披露した。

念願のバッグとともにパシャリ

平子さんは、「ずっと欲しかった」といい、シャネルの黒いバッグを肩にかけ、黒いジャケットと黒いミニスカートを合わせたコーデの笑顔ショットやさまざまなポーズをとる様子を投稿した。「ツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入り」「ヘビロテしていま〜す！！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いジャケットを羽織り、白いレースのトップスと黒いミニスカートを着用。大きなリボンのヘアアクセをつけて、足元にはシアー感のあるタイツと黒いショートブーツを合わせて、黒いバッグを肩にかけ、笑顔をみせていた。2枚目では、建物の前に立って笑顔をのぞかせる全身ショットを披露していた。6枚目では、駐車場でクールな表情で振り返る姿をみせていた。7枚目では、視線を横に向けて微笑んでいた。

この投稿には、「可愛い過ぎます」「キュンキュンします」「綺麗すぎるやろ、、」「ものすごくお似合いです」「最高にかわいい」といったコメントが寄せられていた。