◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人の田中将大投手（３７）は５回５安打４失点で今季初黒星を喫した。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は２回に３四球などから先制点を許したベテラン右腕について「慎重になりすぎた」とし「ベテランにも大胆さは必要」とストライク先行の投球を求めた。

田中将は大事に行き過ぎたなという感じの投球だったね。

低め低めには、行っているんだけど、低めは追い込んでからが一番有効な球になる。カウントを取る中での低めは打者はなかなか手を出してくれないことがあるから。

２回は打者７人全員に対し初球ボールだった。この回、１安打しかされていないけど３四球。もちろん慎重になるのはわかるけど、最低でも１ボール１ストライクのカウントを作りたい。ボール先行だと、勝負も後手後手になってしまう。そうなるとベテランのテクニックがあっても難しい。逆に大野は初球からどんどんストライクを取っていた。マー君も３回以降はストライク先行でテンポ、リズムもよくなった。

ベテランとはいえ、やはり大胆さも必要。２回は７打者中５人の初球が変化球だった。もっと真っすぐで攻めてもいいんじゃないかな。自分のストレートにネガティブになる必要は全くないと思うし、自信を持っていい。常時１４０キロ台後半の球速も出ていた。チームの調子が上がってこない時だからこそベテランの力が必要だ。（宮本 和知）