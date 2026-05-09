元レースクイーン・一ノ瀬のこが登場し、その抜群のスタイルに「すげぇ」「脚なが！」と絶賛の声が上がった。

【映像】「脚なが！」レースクイーン時代の美脚際立つ姿

5月4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、“二代目ベッキー”を発掘すると豪語した。

川北の発案で参加者たちは目隠しをしてボクシング対決をすることに。先に松井ケムリにパンチした方が勝利となる。注目を集めたのはモデル・浜松の元ヤンの田中るる（26）とタレント・元レースクイーン・ラウンドガールの一ノ瀬のこ（23）の対決。

一ノ瀬はタイトなロンTにフリルのショートパンツ姿。コーナーで足を広げて立ち、ショートパンツからスラリと伸びた脚線美を見せつけると、視聴者からは「レースクイーンのスタイルすげぇ」「脚なが」と、次々に驚きの声が上がった。目隠しボクシングがスタートすると冷静に相手の動きを観察しつつアグレッシブな動きも披露した。