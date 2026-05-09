◇パ・リーグ ロッテ5―4ソフトバンク（2026年5月9日 みずほペイペイD）

ポランコが4―4の9回に値千金の勝ち越し弾を放ち、ロッテが前夜のサヨナラ負けの悪夢を払しょくして連敗を4で止めた。

小川、西川が倒れて2死となったが、4番のポランコは1ボール1ストライクから松本裕が投じた3球目、143キロのフォークを左中間へ運んだ。打球速度178・2キロ、打球角度18度で飛距離124メートルの豪快な一発。「あそこまで飛ぶとは正直思っていませんでした。自分でもびっくりしました。本当に完璧でした。角度は低かったんですけど、バックスピン、良いスピンがかかって飛んだんだと思います」と胸を張った。

4日からのオリックス3連戦（京セラD）では打線が3試合で1点しか奪えず3連敗と、打線は低調。前夜はサヨナラ負けしたものの、ソフトバンク戦は2戦連続で2桁安打、この日は上田が先制弾、佐藤2打席連発と計4本の本塁打が飛び出した。ポランコは「毎日新しい機会、新しいチャンスがあると思ってますし、新しい気持ちで球場に来ています。毎日ポジティブに考え、いつも勝つことだけを考えてやっています」とナインの思いを代弁した。